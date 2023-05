Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 28 mai 2023, 12:17 / Actualizat duminica, 28 mai 2023 12:55Umilinta de proportii suferita de FCSB in fata rivalei Rapid, scor 1-5, l-a agitat din cale afara pe Elias Charalambous, altfel recunoscut pentru calmul si deschiderea afisate in interviurile oferite de la venirea in Romania.Cum era de asteptat dupa ce a ratat unicul obiectiv impus de patron, si anume castigarea campionatului, tehnicianul cipriot a fost intrebat la finalul meciului cu ... citeste toata stirea