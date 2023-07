Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 30 iulie 2023, 00:22 / Actualizat duminica, 30 iulie 2023 00:32Otelul - FCSB 0-2, in etapa a treia din Superliga. Elias Charalambous (42 de ani), antrenorul ros-albastrilor, a analizat victoria echipei sale imediat dupa meci.In plus, el a precizat si motivul schimbarii lui Vlad Chiriches, in minutul 64.OEsELUL - FCSB 0-2Vlad Chiriches, dupa revenirea la FCSB: "M-am trezit intr-o alta realitate" + Declaratia care l-a bagat in ceata pe ... citeste toata stirea