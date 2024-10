Elias Charalambous, despre victoria la scor cu Dinamo: "O seara excelenta, cu o exceptie"

Articol de Laura Soica - Publicat miercuri, 30 octombrie 2024 23:47 / Actualizat joi, 31 octombrie 2024 00:20Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, si-a laudat echipa pentru supervictoria cu Dinamo, din grupele Cupei Romaniei Betano, scor 4-0.FCSB s-a impus categoric la debutul in grupa B a Cupei Romaniei, in meciul cu Dinamo, 4-0, dupa 0-0 la pauza.FCSBGigi Becali a intrat in direct si a laudat doi jucatori, dupa Dinamo - FCSB: "Extraordinar! Ii datoram acest 4-0 ... citește toată știrea