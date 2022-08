Eliminarea Simonei Halep de la US Open l-a lasat masca si pe Wilander: "Sunt surprins, este dezamagitor pentru ea"

Articol de GSP - Publicat marti, 30 august 2022, 10:39 / Actualizat marti, 30 august 2022 11:06Infrangerea neasteptata suferita de Simona Halep in primul tur la US Open, contra ucrainencei Daria Snigur, i-a luat prin surprindere si pe Barbara Schett si Mats Wilander, cei doi specialisti ai postului Eurosport.Simona Halep a bifat un nou esec prematur la Flushing Meadows, chiar intr-un moment in care fostul lider mondial isi recapatase increderea gratie tilului de la Toronto. De altfel, ... citeste toata stirea