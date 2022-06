Eliminate in semifinale la Birmingham, Halep si Cirstea urca in clasamentul WTA

Articol de GSP - Publicat luni, 20 iunie 2022, 08:39 / Actualizat luni, 20 iunie 2022 08:55Simona Halep (30 de ani) si Sorana Cirstea (32) au urcat in clasamentul WTA in urma parcursului de la turneul WTA250 din Birmingham, unde s-au oprit in faza semifinalelor.N-au ajuns in finala de la Birmingham, ratand astfel sansa de a avea a doua finala 100% romaneasca din circuitul WTA, dar Sorana Cirstea si Simona Halep urca in clasamentul mondial.Halep a inceput competitia din Birmingham pe locul ... citeste toata stirea