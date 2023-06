Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 19 iunie 2023, 11:25 / Actualizat luni, 19 iunie 2023 11:32Cel mai mare cotidian al elvetienilor, Blick, face radiografia fotbalului romanesc impreuna cu reporterul Gazetei, Costin Stucan: "Asa slabi n-am mai fost de 50 de ani". Si-l citeaza pe fostul international Viorel Moldovan: "Fara mercenari in ligile de top, n-ai sanse sa pui pe picioare o echipa competitiva. Multi dintre ai nostri joaca in Italia, dar in Serie B. De aceea nu mai suntem ... citeste toata stirea