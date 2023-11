Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 21 noiembrie 2023, 17:13 / Actualizat marti, 21 noiembrie 2023 18:15Andrea Padula, fundasul lateral de la FCU Craiova, nascut in Elvetia, a vorbit pentru presa elvetiana despre fotbalul romanesc.Fotbalistul adus de FCU Craiova in aceasta vara are si cetatenie romana si italiana. Iar acum a vorbit despre fotbalul romanesc si dezvaluie ca va primi in curand pasaport romanesc si ca vrea sa joace pentru "tricolori".Elvetianul din Superliga vrea sa ... citeste toata stirea