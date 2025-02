Elvir Koljic, primul gol pentru Rapid! Incredibil de cand nu mai punctase atacantul

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 24 februarie 2025, 21:18 / Actualizat luni, 24 februarie 2025 21:18Elvir Koljic (29 de ani) a inscris primul gol pentru Rapid! Atacantul bosniac transferat de la Universitatea Craiova pentru 200.000 de euro a marcat golul 2 pentru giulesteni in deplasarea cu Farul, in etapa 28 din Superliga. Trupa lui Marius Sumudica (53 de ani) o conduce in acest moment pe cea a lui Gica Hagi (60 de ani), scor 2-1.Oaspetii au deschis scorul in minutul 8, prin Alexandru ... citește toată știrea