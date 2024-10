Emanuel Cate, singurul baschetbalist roman din campionatul Spaniei, a finalizat cu bine o saptamana care a inceput cu o fractura nazala

Articol de David Istrate - Publicat luni, 07 octombrie 2024, 00:33 / Actualizat luni, 07 octombrie 2024 00:33Emanuel Cate (27 de ani), singurul baschetbalist roman care evolueaza in liga Spaniei, a reusit doua prestatii solide in aceasta saptamana. Manresa a castigat la debutul in Basketball Champions League, a treia competitie continentala ca valoare, dar a pierdut meciul din campionat.Manresa, formatia care il are in componenta pe Emanuel Cate, dublu campion national al Romaniei, a ... citește toată știrea