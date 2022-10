Emil Gradinescu, ironizat pentru pariul ratat lansat pe comentariul live al meciului Sepsi - FCSB: "Doar atat am de spus!"

Articol de GSP - Publicat marti, 25 octombrie 2022, 18:44 / Actualizat marti, 25 octombrie 2022 18:44Ionut Rada (40 de ani) a ironizat pariul facut live de Emil Gradinescu (63 de ani) in timpul meciului Sepsi - FCSB, scor 0-1, la penalty-ul aparat de Stefan Tarnovanu (22 de ani) in fata lui Alexandru Tudorie (26 de ani).Sepsi a avut sansa deschiderii scorului in minutul 27 al partidei cu FCSB, printr-un penalty executat de Alexandru Tudorie. Emil Gradinescu, comentatorul partidei pe ... citeste toata stirea