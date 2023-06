Articol de Viorel Tudorache - Publicat marti, 06 iunie 2023, 20:43 / Actualizat marti, 06 iunie 2023 23:04Tricolorii U21 au efectuat astazi, 6 iunie, primele antrenamente in cantonamentul din Italia. Selectionerul Emil Sandoi (58 de ani) incearca sa ridice nivelul echipei Romaniei, care debuteaza la Euro 2023 Under 21 contra Spaniei, pe 21 iunie, in Ghencea.Turneul final va fi gazduit de Romania si Georgia, in perioada 21 iunie - 8 iulieRomania face parte din Grupa B, cu Ucraina, Croatia si ... citeste toata stirea