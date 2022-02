Emil Sandoi: "In sfarsit, nu mai sunt obligat sa bag aceiasi jucatori"

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 februarie 2022, 18:29 / Actualizat sambata, 05 februarie 2022 18:29Farul - Chindia 0-1 | Emil Sandoi, antrenorul targovistenilor, a punctat la final aportul adus de jucatorii nou-veniti."Pana acum am fost obligat sa folosesc aceiasi jucatori, pentru ca nu aveam solutii. In jocul de azi nu am mai fost nevoit nici sa improvizez. Am facut un joc bun, intalnind un adversar cu calitate deosebita. Acum, ne ridicam si noi la valoarea individuala a adversarelor ... citeste toata stirea