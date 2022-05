Emil Sandoi, inaintea barajului Chindiei cu Concordia Chiajna: "O dubla cat un intreg campionat!" De ce se teme antrenorul targovistenilor la mansa tur a barajului de mentinere/promovare in Liga 1

Chindia Targoviste va sustine sambata dupa-amiaza, de la ora 15:30, in deplasare, primul joc al barajului de mentinere/promovare in Liga 1, cu Concordia Chiajna.Echipa damboviteana nu a stat rau in prima parte a campionatului, dar a avut evolutii modeste in play-out, faza a competitiei in care a castigat doar doua meciuri din noua disputate, in fapt cele lejere, cu deja-retrogradatele Gaz Metan Medias si Academica Clinceni.Emil Sandoi, inaintea mansei tur cu Concordia: "Un baraj cat un ... citeste toata stirea