Articol de Viorel Tudorache - Publicat marti, 27 iunie 2023, 13:12 / Actualizat marti, 27 iunie 2023 14:41Emil Sandoi (58 de ani), antrenorul selectionatei de tineret a Romaniei U21, le-a tinut jucatorilor un discurs ce s-a vrut a fi motivational inaintea partidei cu Croatia U21, ultima de la turneul final Euro 2023 pentru ambele echipe. "Finala" pentru locurile 3-4 in grupa B are loc in aceasta seara, de la ora 21:45, pe stadionul Steaua.Programul complet de la EURO U21 2023La inceputul ... citeste toata stirea