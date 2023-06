Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 01 iunie 2023, 16:08 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 16:40Schimbarile de antrenori continua pentru Emma Raducanu, 20 de ani, campioana de la US Open 2021. Ea a anuntat separarea de Sebastian Sachs dupa 6 luni de colaborareEmma Raducanu se afla in recuperare dupa interventiile chirurgicale suferite la ambele maini si glezna, timp in care a realizat ca nu mai poate continua colaborarea cu antrenorul Sebastian Sachs. "Mi-a placut stilul lui Seb si sa ... citeste toata stirea