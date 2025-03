Emma Raducanu a vorbit in premiera despre episodul infiorator cu barbatul din Dubai: "Literalmente de-abia respiram"

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 05 martie 2025, 09:46 / Actualizat miercuri, 05 martie 2025 09:53Aflata in Statele Unite ale Americii, la Indian Wells, Emma Raducanu (22 de ani, 55 WTA) a vorbit despre momentul dificil trait la turneul de la Dubai, cand a fost hartuita de un barbat atat in ziua libera, cat si in timpul confruntarii cu Karolina Muchova (28 de ani, 15 WTA), pierduta cu scorul de 6-7 (6), 4-6.In 18 februarie, Emma Raducanu a fost protagonista unui episod ... citește toată știrea