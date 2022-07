Emma Raducanu, atacata de fani pentru ce a scris despre Kyrgios: "Glumesti? Proasta decizie!"

Articol de GSP - Publicat joi, 07 iulie 2022, 17:40 / Actualizat joi, 07 iulie 2022 17:54Emma Raducanu (19 ani, locul 11 WTA) l-a felicitat pe Nick Kyrgios (27 de ani, locul 40 WTA) pentru calificarea in semifinalele Wimbledon 2022 si a fost apostrofata de fani.CONTEXT: Calificat in semifinalele de la Wimbledon, Kyrgios este nevoit sa se prezinte in fata instantei la inceputul lunii august. Sportivul australian a fost citat de un tribunal din Canberra, fiind acuzat ca a bruscat-o pe fosta ... citeste toata stirea