Emma Raducanu, deposedata de un contract milionar! * Invingatoarea unei romance de la Australian Open a devenit cel mai bine platita sportiva a lumii in 2025!

Articol de Daniel Scorpie - Publicat luni, 13 ianuarie 2025, 16:32 / Actualizat luni, 13 ianuarie 2025 17:59Qinwen Zheng (22 de ani), #5 WTA, e noua imagine Christian Dior, care a renuntat astfel la jucatoarea britanica cu origini romanesti, din cauza rezultatelor slabe din ultima vreme. Sportiva chineza, care a eliminat-o pe Anca Todoni in primul tur al AO, are acum contracte de sponsorizare de 30 de milioane $.Nu a cucerit niciun trofeu de Mare Slem in cariera, dar a urcat exponential in ... citește toată știrea