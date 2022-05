Emma Raducanu, eliminata de la Madrid * Infrangere in 3 seturi cu Anhelina Kalinina

Articol de GSP - Publicat marti, 03 mai 2022 23:45 / Actualizat marti, 03 mai 2022 23:58Emma Raducanu (19 ani, 11 WTA) a fost eliminata din "optimile" turneului de la Madrid, dupa ce a pierdut in fata Anhelinei Kalinina (25 de ani, 37 WTA), scor 2-6, 6-2, 4-6.Simona Halep joaca maine in "sferturi" cu Ons Jabeur incepand cu ora 13:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe DigiSport 2.WTA MADRIDOns Jabeur - Simona Halep, in sferturile turneului de la Madrid * Ora de start ... citeste toata stirea