Emma Raducanu, eliminata de la Roland Garros * A castigat primul set, dar ulterior a mai luat doar doua game-uri

Articol de GSP - Publicat miercuri, 25 mai 2022, 15:33 / Actualizat miercuri, 25 mai 2022 15:38Emma Raducanu (19 ani, 12 WTA) a fost eliminata in turul 2 de la Roland Garros, fiind invinsa de bielorusa Aliaksandra Sasnovich (47 WTA, 28 de ani).La capatul unui meci care a durat 2 ore si 6 minute, Emma Raducanu a pierdut in 3 seturi, scor 6-3, 1-6, 1-6.ROLAND GARROSCand se joaca Simona Halep - Qinwen Zheng in turul 2 la Roland Garros. Ora de start a partideiEmma Raducanu, eliminata de la ... citeste toata stirea