Emma Raducanu, eliminata in primul tur la Indian Wells * A 6-a infrangere din acest an pentru britanica: "A contat putin lipsa de pregatire"

Emma Raducanu (22 de ani, 55 WTA) a fost invinsa de Moyuka Uchijima (23 de ani, 52 WTA) in primul tur de la Indian Wells, scor 3-6, 2-6. A fost primul meci al sportivei britanice dupa episodul infricosator prin care a trecut la turneul WTA de la Dubai.La cateva saptamani dupa situatia dificila prin care a trecut in Golful Persic, unde a fost hartuita de un fan in doua zile consecutive,