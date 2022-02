Emma Raducanu, nominalizata alaturi de Daniil Medvedev la Premiile Academiei Laureus * Lupta pentru premiu cu o vedeta de la Barcelona

Articol de GSP - Publicat joi, 03 februarie 2022, 10:46 / Actualizat joi, 03 februarie 2022 10:52Emma Raducanu, campioana de anul trecut de la US Open, a fost nominalizata pentru Premiile Academiei Laureus pe anul 2022 la categoria "Revelatia anului".Jucatoarea de tenis, in varsta de 19 ani, al carei tata este roman, se afla acum pe locul 13 in ierarhia WTA si a uimit lumea sportului cu parcursul de la US Open 2021, cand a castigat turneul venind din calificari si nu a cedat niciun set. ... citeste toata stirea