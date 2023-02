Emma Raducanu s-a prabusit in clasamentul WTA, dar John McEnroe sare in apararea ei: "Trebuie sa intelegem"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 10 februarie 2023, 09:19 / Actualizat vineri, 10 februarie 2023 09:30Fostul mare jucator american John McEnroe, 63 de ani, a fost intrebat despre situatia Emmei Raducanu, castigatoare la US Open in 2021, dar care nu se regaseste inca si a ajuns pana pe locul 80 in ierarhia mondiala."Trebuie sa intelegem ca un trofeu de Mare Slem nu se castiga printr-un noroc. Ea este o jucatoare valoroasa si poate reveni la cel mai inalt nivel", a spus americanul. ... citeste toata stirea