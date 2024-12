Emma Raducanu, speriata de cazurile lui Jannik Sinner si Iga Swiatek: "Sunt foarte grijulie cu ce beau si ce mananc"

Articol de David Istrate - Publicat luni, 16 decembrie 2024, 16:44 / Actualizat luni, 16 decembrie 2024 16:51Emma Raducanu (22 de ani, 57 WTA) a vorbit despre anul 2024, despre cum va aborda sezonul urmator si ce obiective are. De asemenea, tenismena britanica a explicat cum incearca se se asigure ca nu ajunge in situatia lui Jannik Sinner si Iga Swiatek, care au fost prinsi dopati.Emma Raducanu a adunat 21 de victorii si 13 infrangeri in anul 2024 si a urcat pana pe locul 57 in clasamentul ... citește toată știrea