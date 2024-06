Empoli a renuntat la Razvan Marin

Articol de Emanoil Ursache - Publicat sambata, 15 iunie 2024, 11:05 / Actualizat sambata, 15 iunie 2024 11:13Empoli nu va activa clauza de transfer a lui Razvan Marin (28 de ani), in valoare de doua milioane de euro, desi internationalul roman a fost o piesa importanta in angrenajul echipei pregatite de Davide Nicola, care s-a salvat in ultima etapa de la retrogradarea in Serie B.Mijlocasul central care face parte din lotul Romaniei la CE 2024 din Germania va ramane deocamdata la Cagliari, ... citește toată știrea