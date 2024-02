Entuziasm dupa ce U-BT Cluj-Napoca s-a calificat in sferturile de finala ale EuroCup: "Nu vrem sa ne oprim aici"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 08 februarie 2024, 11:08 / Actualizat joi, 08 februarie 2024 12:08Mihai Silvasan, antrenorul celor de la U-BT Cluj-Napoca, viseaza la un parcurs cat mai lung in EuroCup pentru echipa sa.U-BT Cluj-Napoca si-a incheiat parcursul in EuroCup cu o infrangere, dar cu calificarea in sferturi de finala asigurata. Campioana Romaniei a cedat cu 87-92 in fata celor de la Lietkabelis."Felicitari echipei gazda pentru castigarea acestui meci. Au meritat, cu ... citește toată știrea