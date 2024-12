Era alta lume! Cum arata Dinamo ultima oara cand a fost pe primul loc, in urma cu opt ani: 7 borne inedite remarcate de GSP

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 08 decembrie 2024, 11:54 / Actualizat duminica, 08 decembrie 2024 12:49Dinamo a "supravietuit" in mocirla de la Buzau, s-a impus cu 1-0 in inferioritate numerica si a urcat temporar pe primul loc in Superliga. Desi "cainii" risca sa piarda pozitia pana la finalul etapei, momentul e unul plin de semnificatii pentru fanii echipei care retrograda in liga secunda in vara lui 2022.Dupa sezoane la randul in care Dinamo a agonizat in subsolul ... citește toată știrea