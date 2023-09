Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea - Publicat miercuri, 13 septembrie 2023, 01:48 / Actualizat miercuri, 13 septembrie 2023 02:00Nicolae Stanciu i-a dus pe fanii romani de la agonie la extaz in doar cateva minute in meciul cu Kosovo, castigat cu 2-0. Mai intai, a ratat o lovitura de pedeapsa, apoi a inscris un gol ce poate cantari semnificativ in drumul Romaniei catre EURO 2024.Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului si la doua lungimi distanta de liderul ... citeste toata stirea