Eric Bicfalvi, prezentat oficial in Superliga: "Vikingul a ajuns! Ne promisese"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 19 februarie 2025, 11:13 / Actualizat miercuri, 19 februarie 2025 11:49Eric Bicfalvi (37 de ani), mijlocas ofensiv, a fost prezentat oficial de Otelul Galati. El a semnat din postura de jucator liber de contract, dupa despartirea de rusii de la Ural.Dupa 9 ani, Bicfalvi va juca din nou in Romania. In 2016 pleca de la Dinamo in Rusia, unde a evoluat pana in aceasta iarna, bifand cluburile Tom Tomsk si Ural.SPECIALGeorge Esucudean revine in forta ... citește toată știrea