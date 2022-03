Eric de Oliveira, printre numele noi din conducerea lui Gaz Metan: "Sansele ca echipa sa termine campionatul pe teren au crescut considerabil"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 martie 2022, 10:11 / Actualizat marti, 08 martie 2022 10:23Gaz Metan Medias are o noua configuratie a Consiliului Director. Suporterii, reprezentati in organismul de conducere al clubului, anunta ca "sansele ca echipa sa termine acest campionat pe teren au crescut considerabil".Luni, in cadrul sedintei Consiliului Director de la Gaz Metan, s-au luat mai multe decizii importante, anuntate de suporterii echipei din Medias. In primul rand, a fost ales un ... citeste toata stirea