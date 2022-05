Eric s-a facut organizator de competitii * Cand e primul eveniment: "Vreau sa-l invit si pe Banel Nicolita"

Articol de GSP - Publicat sambata, 14 mai 2022, 16:55 / Actualizat sambata, 14 mai 2022 18:03Eric de Oliveira, 36 de ani, s-a retras din cauze medicale si organizeaza in vara o Cupa cu premii in valoare de peste 10.000 de euro.Eric e stabilit la Medias cu sotia lui si nu are de gand sa paraseasca Romania. Expertul Prima Sport cauta si alte modalitati de a ramane activ in fenomen.Astfel, pe Arena Sportiva "Simona Olariu" din Medias, pe 8, 9 si 10 iulie, Eric organizeaza o Cupa impartita pe ... citeste toata stirea