Erik Lamela a castigat premiul Puskas pentru cel mai frumos gol al anului la gala FIFA The Best. VIDEO cu reusita superba a argentinianului

Erik Lamela (Tottenham) a castigat premiul Puskas pentru cel mai frumos gol al anului la gala FIFA The Best, care a avut loc, luni, la Zurich.Lamela a fost premiat pentru reusita din meciul cu Arsenal, din campionatul Angliei, din 14 martie 2021.Ceilalti finalisti au fost Patrik Schick (Cehia) - golul marcat de la 45 de metri in meciul cu Scotia, de la Euro-2020, la 14 iunie 2021, si Mehdi Taremi (FC Porto) - reusita "din foarfeca" de la meciul cu Chelsea, din Liga Campionilor, de la 13 ... citeste toata stirea