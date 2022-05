Erik Lincar, polite platite dupa promovarea in Liga 1: "Am un mesaj pentru ei"

Articol de GSP - Publicat luni, 30 mai 2022, 00:19 / Actualizat luni, 30 mai 2022 00:22Dinamo a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la infiintare, pierzand barajul cu Universitatea Cluj (1-1 astazi, 0-2 in tur). Erik Lincar (43 de ani), antrenorul "sepcilor rosii", a avut un mesaj pentru cotestatari la finalul meciului.Erik Lincar a reusit prima promovare din cariera de antrenor. In discursul antrenorului s-au strecurat mai multe polite platite contestatarilor.DINAMO IN ... citeste toata stirea