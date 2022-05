Erik Lincar pune presiunea rezultatului pe seama esecului cu FC Hermannstadt: "Mi-as fi dorit mai multa incredere, mai multa personalitate, tarie de caracter." Antrenorul Universitatii crede in continuare in promovare

"U" Cluj a fost la 90 de minute de promovarea mult dorita in Liga 1, avea nevoie de o victorie pe teren propriu pentru a incheia calculele in aceasta seara, si un egal o avantaja si o tinea in cursa pentru locul 2 direct promovabil, insa in fata a circa 23 de mii de spectatori s-a impotmolit in gazonul ud de pe Cluj Arena si a pierdut cu scorul de 1-2 meciul cu FC Hermannstadt.Sibienii au condus din minutul 14, dupa reusita lui Daniel Paraschiv, tot ei au punctat primii si in repriza a doua, ... citeste toata stirea