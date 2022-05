Erik Lincar, reactie dupa ce "U" Cluj a invins Steaua si a trecut momentan pe loc direct promovabil. Analiza antrenorului si cum vede derby-ul FC Hermannstadt - Petrolul

Universitatea Cluj a facut un meci solid cu Steaua, in etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 2, si a reusit sa o invinga cu scorul de 2-0. Victoria este cu atat mai importanta cu cat ardelenii au venit dupa un esec runda trecuta, pe teren propriu cu Unirea Slobozia.Erik Lincar: "Prima repriza nu a fost foarte spectaculoasa, dar ma bucur ca am marcat"Erik Lincar a declarat la interviuri, la finalul confruntarii din Ghencea, ca "U" Cluj merita victoria dat fiind modul in care s-a desfasurat partida ... citeste toata stirea