Eroare mare de arbitraj la meciul dintre Dumbravita si CFR! Clujenii, iertati de o eliminare la faza accidentarii portarului. Ce spune Marius Avram despre prestatia lui Robert Avram

CSC Dumbravita a pierdut drastic meciul disputat in Gruia, 0-5 cu CFR Cluj, dar faza partidei din Cupa Romaniei a fost alta decat vreuna in care s-a modificat tabela.In minutul 35, la scorul de 0-0, portarul banatenilor, Robert Miklos, a ramas inert pe gazon dupa ce a fost lovit in tampla cu capul de Hammershoy-Mistrati. Marius Avram, analistul ProSport si DigiSport pe faze de arbitraj, a explicat ca arbitrul Robert Avram nu a luat decizia corecta la aceasta faza, nesanctiondu-l pe jucatorul ... citeste toata stirea