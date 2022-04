Erorile au costat Concordia Chiajna in partida cu "U" Cluj. Reactie neasteptata a lui Ianis Zicu, care i-a transmis un mesaj clar portarului Marius Aldescu: "Cu cat trec etapele, presiunea e mai mare". Ce a spus despre adversari

Erorile mari din aparare au facut ca luni, pe Cluj Arena, Concordia Chiajna sa nu reuseasca sa puna nici macar un punct in clasamentul play-off-ului Ligii 2, in etapa a 5-a. Ilfovenii au cedat cu 1-3, chiar daca au condus cu 1-0. Ardelenii au revenit si au intors rezultatul destul de usor.Concordia Chiajna, esec cu 1-3 pe terenul echipei "U" ClujConcordia Chiajna a marcat prima in duelul cu "U" Cluj, reusind sa puncteze prin Adrian Voicu, in minutul 27. Experimentatul fotbalist din lotul lui ... citeste toata stirea