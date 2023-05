Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 26 mai 2023, 18:41 / Actualizat vineri, 26 mai 2023 18:47Roland Niczuly (27 de ani), eroul lui Sepsi Sf. Gheorghe in finala Cupei Romaniei, asteapta convocarea in nationala Ungariei.Roland Niczuly a blocat trei lovituri de pedeapsa in finala castigata de Sepsi in fata lui U Cluj si a adus al treilea trofeu din istoria gruparii covasnene.RAPIDRapid sparge banca pentru 2 nume mari: un superstar de la Farul si un supertalent de afaraPresa ... citeste toata stirea