Eroul lui Sepsi cu "U" Cluj, intre fericire si dezamagire: "Asta e fotbalul!"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat duminica, 25 februarie 2024, 16:41 / Actualizat duminica, 25 februarie 2024 16:59Dinu Moldovan (33 de ani), omul meciului Sepsi OSK - "U" Cluj (0-0) si inlocuitorul accidentatului Roland Niczuly in poarta covasnenilor, a comentat situatia echipei sale la finalul remizei albe.Moldovan a punctat ca formatia pregatita de Bernd Storck trebuie sa continue sa lupte si in play-out pentru a obtine locul 7, in cazul in care isi va rata obiectivul de la inceputul ... citește toată știrea