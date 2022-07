Eroul Miculescu ramane cu picioarele pe pamant: "Ma gandesc doar la UTA, vrem sa ajungem in play-off"

Articol de GSP - Publicat luni, 25 iulie 2022 23:53 / Actualizat luni, 25 iulie 2022 23:54David Miculescu (21 de ani), autorul unei "duble" in UTA - Petrolul 2-0, a comentat victoria aradenilor din aceasta seara."Sunt foarte bucuros ca am reusit sa inscriu doua goluri, mai ales ca am si castigat astazi. Ramaseram datori fata de fani si in primul rand fata de noi dupa meciul cu Arges. Nu a fost bine prima etapa. Ne-am uitat la meci, l-am analizat", a spus Miculescu la Orange Sport. In prima ... citeste toata stirea