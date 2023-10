Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 10 octombrie 2023, 12:50 / Actualizat marti, 10 octombrie 2023 13:18Momentan, Yevgen Konoplyanka se dovedeste a fi un chix dat de CFR Cluj. Chinuit de accidentari in ultimele 3 luni, extrema stanga in varsta de 34 de ani a bifat numai 42 de minute in tricoul "feroviarilor".In vara, CFR Cluj dadea o lovitura de imagine cu aducerea lui Konoplyanka. Ucraineanul a venit liber de contract, dupa despartirea de Cracovia, si avea un CV formidabil ... citeste toata stirea