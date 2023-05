Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 26 aprilie 2023, 21:22 / Actualizat miercuri, 26 aprilie 2023 22:43Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe CFR Cluj, scor 3-0, si s-a calificat in finala Cupei Romaniei. Rezultatul arunca in aer si lupta din play-off-ul Ligii 1: locul 3 mai are sanse infime sa asigure calificarea directa in cupele europene.In cealalta semifinala a Cupei Romaniei se vor infrunta U Cluj si UTA, joi, de la ora 19:00.Sepsi Sf. Gheorghe e la un meci distanta de a-si apara ... citeste toata stirea