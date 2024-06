Esecul Romaniei cu Belgia, direct in ISTORIE! Se intampla pentru prima data la un Campionat European

Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 00:12 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 01:04Belgia - Romania 2-0. "Tricolorii" au pierdut primul meci de la Campionatul European, iar calculele se complica pentru calificarea in "optimi". Cu un rezultat de egalitate in fata Slovaciei, intr-un duel care va avea loc miercuri, elevii lui Edi Iordanescu se califica. Chiar si in acest context, victoria Belgiei a bifat o premiera in istoria Campionatelor Europene.Asadar, pentru prima ... citește toată știrea