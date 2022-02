"Esi-a spus cineva ca numele tau inseamna *alerg* in rusa?" * Irina Begu: "Da, stiti cine? Tatal lui Sasnovich!"

Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 11 februarie 2022, 20:40 / Actualizat vineri, 11 februarie 2022 21:09Irina Begu, calificata in semifinalele turneului WTA500 de la Sankt Petersburg, a vorbit relaxata despre meciul din "sferturi", adversara, suprafata preferata, dar si despre actualizarea profilului pe site-ul WTAInceputul de an este unul solid pentru romanca aflata pe locul 56 mondial. Sambata, ea va disputa penultimul act in turneul din Rusia, a patra semifinala din cariera ... citeste toata stirea