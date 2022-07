Esiriac stie cum poate progresa David Popovici: "Atunci va deveni un star mondial"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 06 iulie 2022, 19:58 / Actualizat miercuri, 06 iulie 2022 19:58David Popovici (17 ani) a castigat medalia de aur la 200m liber in cadrul Europenelor de juniori desfasurate in Complexul de Natatie din Otopeni. Ion Esiriac (83), fost mare sportiv, a vorbit despre noul fenomen din sportul romanesc.Azi, David Popovici a castigat fara mari emotii finala la 200m liber, conducand cursa de la un cap la altul. A incheiat cele 4 ture de bazin in 1:45.45, la mai ... citeste toata stirea