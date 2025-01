Este in corzi! Primul jucator avertizat de conducerea Craiovei, inainte ca Mirel Radoi sa preia echipa

Articol de Maria Olteanu - Publicat marti, 28 ianuarie 2025, 14:11 / Actualizat marti, 28 ianuarie 2025 15:03Sorin Cartu (69 de ani), presedintele onorific al Universitatii Craiova, a vorbit cu ingrijorare despre forma aratata de Alexandru Cicaldau (27 de ani), jucator care a revenit in Banie in toamna lui 2024.Cicaldau a plecat de la Universitatea Craiova cand era pe val, dar nu a convins in strainatate si a revenit in Romania. Galatasaray a incasat 1,5 milioane de euro de la Mihai Rotaru, ... citește toată știrea