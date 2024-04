Este o certitudine. Alex Mitrita revine la Universitatea Craiova impotriva Farului

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 08 aprilie 2024, 15:16 / Actualizat luni, 08 aprilie 2024 16:15Alex Mitrita a suferit o entorsa la glezna in meciul de Cupa cu Otelul Galati si a ratat derby-ul din play-off cu FCSB (0-2).Eliminata din Cupa Romaniei, de Otelul Galati, si invinsa de FCSB, duminica, in play-off, Universitatea Craiova se concentreaza in cele 7 etape ramase pana la finalul sezonului pe asigurarea locului doi.CFR CLUJDetalii-BOMBA din culise: Dan Petrescu a ... citește toată știrea