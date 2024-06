Euforie la Buzau, pentru o noua promovare, de aceasta data a autointitulatei "echipa buzoienilor"! Gloria a urcat in Liga 1, Metalul a ajuns in premiera in Liga 2

Metalul Buzau a ajuns in premiera in Liga 2, dupa ce a castigat finala barajului de promovare cu CSM Focsani, echipa pe care a lasat-o la multe puncte in spate in acest sezon de Liga 3, cele doua fiind adversare in Seria 2.Dupa 1-2 la Focsani, in mansa tur, echipa din judetul Buzau a castigat, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, jocul retur, indeplinindu-si, astfel, obiectivul.Autointitulata "echipa buzoienilor" a promovat in premiera in Liga 2In fata unor tribune arhipline ale ... citește toată știrea