Campionii FC Arges si CSC Selimbar au remizat, scor 0-0, sambata, la Mioveni, in cadrul etapei a 8-a a Ligii 2, astfel ca trupa din Pitesti ramane in continuare in afara locurilor calificabile in play-off, iar cea sibiana se mentine invincibila si pe prima pozitie in clasament.Daca prima repriza a fost una anosta, fara multe situatii de poarta, partea a doua a fost mai animata, in special catre poarta liderului. Angelov, Rusu, Turda si Tudose au avut situatii din pozitii bune, insa nu l-au ... citeste toata stirea