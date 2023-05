Articol de Aurelian Botezatu, Liviu Manolache - Publicat miercuri, 01 martie 2023, 09:00 / Actualizat miercuri, 01 martie 2023 12:43Eugen Neagoe (55 de ani) a plecat cu stangul la CS Universitatea Craiova: 7 puncte in primele 6 etape pe banca. Doar Jerry Gane a inceput mai rau, numai doua puncte in tot atatea meciuri.Universitatea Craiova arata destul de modest si cu Eugen Neagoe pe banca. Mai ales in deplasari, de unde, in acest an, n-a adus decat un punct din 4 partide. Dupa al treilea ... citeste toata stirea